風季將至樹木要體檢　聲波透視航拍查結構防倒塌

颱風季節即將來臨，政府轄下的樹木管理部門每年都會在風雨季前為樹木進行「身體檢查」等，防止樹木倒塌，檢查人員會採用多種方法及專業器材，檢視內部結構，包括聲波透視、阻力測試及航拍等。



負責樹木護養工作約10年的康樂及文化事務署康樂事務經理(樹木)陳章斌說，檢測樹木時，先目測其外觀有否異常情況，如枝條枯死、樹幹出現樹洞等，若懷疑結構有問題，便用儀器作進一步檢測，其中聲納探測儀利用聲波透視樹幹內部情況，在樹皮植入金屬釘子和連接探測器，接着用錘子輕敲每顆釘子產生聲波，經探測器接收後分析數據，探測腐朽部分的位置和面積。



陳稱，微鑽阻力測試儀則利用一支細小的鑽針鑽入樹幹，測量不同木質的阻力，並以折線圖方式顯示木材的密度和硬度，另亦會用航拍機從高處近距離檢查，經過連串檢測，如發現樹木有問題，檢查人員會採取合適的風險緩減措施，包括修剪樹冠、治理病蟲害、甚至移除樹木。



此外，發展局推出《街道選樹指南》，列出80種較少採用但適合在香港街道種植的樹木品種。去年強颱風「山竹」吹襲後，多處樹木倒塌，局方會在將軍澳海旁種植耐風且較少病蟲害的狐尾椰子。