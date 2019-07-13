房署外判管理紀錄粗疏　公屋戶難追查需自費維修

房屋署外判管理公屋的做法為人詬病，居民投訴求助無門，往往需自掏腰包維修了事。有立法會議員稱接獲多區居民反映，外判管理公司的維修紀錄制度混亂，令居民單位維修進度遭拖延，批評房屋署對外判管理公司監督不力，又指「房屋署在監督和指導管理公司方面，遠遠未能合乎住戶要求！」



立法會議員陸頌雄表示，得悉不少居住於外判公司管理的公共屋邨住戶，在維修家居方面出現求助無門苦況，例如上述公司維修紀錄粗疏，經常以「飛紙仔」形式記錄居民投訴，容易遺失相關資料，投訴變得難以追查進度，甚至居民最後自費維修了事。陸要求房署正視問題，全面檢視外判管理公屋的維修紀錄，長遠考慮直接負責所有公屋管理工作。



東區小西灣邨居民劉先生指，家中無法沖廁及水龍頭漏水等問題，由今年3月困擾至今。他最初向屋邨管理處投訴後，被告知因水龍頭水喉位置有所改動而需作還原工程，方能安排維修。劉直斥感到莫名其妙，只因該水喉於早年由房署主動更換，他無再作其他改動，「要我自費還原先肯幫我維修，但我冇主動郁過又要點樣還原？」他最終要「落手落腳」去購買材料，自行維修涉事的漏水水喉，對此大感無奈。