政Whats噏：公僕扣遞增薪額方案多波折　羅智光頭痕

公務員團體近年一直不滿薪酬調整計算方法中，扣減遞增薪額數字太高，影響加薪幅度。新一屆政府上場以來，公務員事務局局長羅智光一直同公務員團體商討，今年終於爭取到將扣減遞增薪額數字「封頂」，點知公布方案時正值連串大型示威浪潮開始，令外界頂多知道公務員今年較原定加多咗人工，唔多知道出現呢個影響深遠嘅方案，當局正式問立法會攞錢加人工又遇着立法會受嚴重衝擊，暑假前攞唔到撥款。羅智光幾經辛苦搞出嚟嘅方案真係波折重重，公務員團體促請佢喺10月復會時第一時間申請撥款，但依家嘅政治環境，今日唔知聽日事，10月係咪順利開到會呢？



公務員薪酬調整計算方式係以薪酬趨勢總指標，扣減遞增薪額，計出薪酬趨勢淨指標，呢個淨指標就幾乎等同公務員每年加薪幅度。近年正值公務員退休潮，加上政府希望擴大公務員團隊，請多啲新人，兩者都影響到遞增薪額數字不斷飆升，等同令淨指標下降，影響加薪幅度。因此公務員團體近年一直爭取調整計算遞增薪額數字嘅方式，甚至曾要求取消扣減遞增薪額數字，至於喺今年最終推出嘅「封頂」方案，就係以多年嘅數字計算平均遞增薪額開支，就扣減「封頂」。



高級公務員協會主席黃孔樂指，今次同當局達成共識嘅方案，往後幾年都可以使用，咁就可以減低近年遞增薪額數字不斷上升嘅影響，希望可以換取多啲時間，與當局商討係咪可以長遠檢討整個計算公務員薪酬嘅方式。對於近日立法會被示威者衝擊，搞到財委會開唔到會，公務員加薪方案未能喺暑假通過。黃強調，唔想就事件火上加油，理解有公務員因為要延遲加人工而唔開心，希望當局喺十月復會後第一時間將方案交上財委會，但亦明白有唔少工程等緊撥款。佢話，羅智光等今屆官員對公務員嘅多個訴求，處理得較有效率，今次「封頂」方案得來不易，只能希望復會後盡快通過。



第一標準薪級公務員評議會職方主席林榮松話，爭取咗「封頂」好多年，依家喺暑假前通過唔到撥款，真係相當可惜，基層公務員原本希望暑假前加薪，咁就有筆錢可以畀小朋友開學買書簿等，但亦明白依家嘅社會氣氛好困難，加上好多工程等緊通過，惟有希望社會氣氛盡快平復，重回正軌，公務員可以喺今年內加到人工。



講真嗰句，羅智光幾經辛苦才同啲公務員團體達成共識，推出呢個「封頂」方案，點知就波折重重，10月如果未能順利復會，到時影響到班公務員，就真係連累唔少人喇！