政Whats噏：失冊報告再度延交　等埋黃思文？

二○一六年立法會換屆選舉中，新界西葵青區偉盈票站的選民登記冊遺失後，隱瞞兩年半，被揭發後政府才作交代，令各界嘩然。選舉管理委員會主席馮驊上個月中曾指，有關事件嘅調查報告預計喺本月初公布，依家已經係月中，即係公布日期已經延誤。選舉事務處（選舉處）回覆指，有關報告預計會係今個月內完成。唔知會唔會又再延誤呢？唔通想等埋選舉處總選舉事務主任黃思文放完假返工才公布？



有關選民登記冊載有約八千名選民個人資料同投票紀錄喺選舉後遺失，但一直未有通報。身兼立法會議員嘅當區區議員麥美娟曾多次聯同居民向各部門請願，指事件非常離譜，狠批選舉處與政制及內地事務局後知後覺、溝通混亂，要求當局盡快徹查事件是否涉人為失誤，盡快公布事件始末。



被問到何時公布報告，選舉處回覆指，有關報告預計會喺今個月內完成，報告完成後，除非牽涉日後一啲法律程序或其他事項需要處理，否則會公開，特別係事件如何發生、問題所在及改善建議。



曾就事件道歉黃思文就由上月底起放大假，放到今個月底，其時已被外界質疑佢係咪要趁公布報告時放假「避風頭」，依家報告延遲咗，唔通就係要等埋佢返工才公布？

