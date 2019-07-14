屈五口家冇網上登機　港龍超賣逼商務客降級

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜三甲不入的國泰航空，其全資附屬公司國泰港龍日前竟超賣商務客位機票兼「老屈」乘客沒有辦理網上登機！據知，涉事港龍航班因由大機種轉為細機，令原本的商務客位減少近一半，需要向商務客「埋手」降級至經濟客位，有一家五口的商務客不滿被「拆散」登機與職員理論，竟反被職員指在機場「大吵大鬧」而報警處理，商務客人批評國泰惡人先告狀，企圖將管理混亂的惡果推卸予乘客，根本是一間垃圾航空公司。



曾先生花逾七萬港元購買五套由香港來回馬來西亞吉隆坡的商務機票，準備一家五口在外歡度暑假。基於暑期是外遊旺季，他亦於出發日前提早一天(12日)在網上辦理登機手續，以免要與家人分開坐。當一切辦妥，以為可享受快樂假期之際，未料竟是激心之旅的開端。



曾先生乘昨午(13日)四時十分的KA729港龍航班，抵達機場到登機櫃位寄存行李時，地勤職員告知其航班因轉換載客量較少的飛機，故商務座位由原先四十多個，減至廿多個，加上他們未有在網上辦理登機手續，有一人需要降級至經濟艙。



對被指沒有在網上辦理登機手續，曾先生頓時無名火起，向職員展示確認機位的電郵，又指他是馬可孛羅金卡會員，不明白港龍為何以如此惡劣態度待客，雙方互不相讓，該名職員其後指他在機場大吵大鬧，要報警處理，令他哭笑不得，「一間咁大間公司，好明顯係自己慳皮，無咁多人，換咗架細機，自己唔啱，管理得唔好，咁跟住仲惡番我轉頭，仲話要告番個客，係極度唔合理嘅。」



眼見時間一分一秒過去，曾先生不欲家人失望而回，只好忍氣吞聲，接受國泰機位「降級」要求及取回三千九百多港元的補價。他又指，理解超賣是航空業界十分普遍的現象，但不絕接受被屈及惡言相向，希望公開事件，讓公眾知道國泰的惡行。根據機場管理局的資料顯示，該航班是共享編號，除港龍外，尚有國泰等三間航空公司。



國泰港龍回覆指在七月十二日一班由香港出發前往吉隆坡的KA729航班，因運作的航機有調動，以至商務客位數目較原定的減少，為了能讓乘客盡快上機，所以需要安排部分乘客轉乘坐經濟客位前往目的地。國泰港龍指，深明是次事件為乘客帶來不便，謹此致歉，並向轉乘經濟客位的乘客提供多於票價的差額，並已盡力為乘客提供適切的協助。



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