研助步樓梯「橫行」中環　英華女生奪冠

年輕一代創意無限，來自英華女學校的學生緊貼創新科技的潮流投入社區建設，為出行艱難的人士設計出一款助步樓梯，贏得了首屆「社創。社區4.0」的冠軍，隊伍將於本月底前往法國，現場考察海外最新社創項目。比賽昨(13日)於中環展城館舉行頒獎典禮，同場展出入圍決賽的十五個原型實體和二十七個意念展示至本月二十三日。



香港社會服務聯會主辦今次全港首個以「社區」為本的社創學界比賽「社創。社區4.0」，奪得冠軍的社創項目We Community為英華女學校的學生設計，目的是讓出行艱難的人士在多樓梯的中西區亦可上落自如，鼓勵有需要人士多步行。產品由壓力發電磚和樓梯導行板組成，前者為產品提供電力，後者可運送用家上落。



社聯行政總裁蔡海偉期望，比賽可以「讓青年投入社區建設」，培養學生的同理心和創新思維，真正了解社區問題及設計出解決方案。



首屆比賽歷時一年，共有四十一間學校參賽，參賽學生透過實地考察和街坊交流得到設計創意，再經由社聯提供的技術培訓構思方案，製作原型實體，在社區投放。第二屆「社創。社區4.0」將於十月接受申請，並會以九龍城區作為產品投放試點。