東方日報A1：遊行失序搗亂上水　警陷傘陣噴椒揮棍

修訂《逃犯條例》觸發連串遊行示威衝突，網民於全港十八區發起示威「接力賽」，繼九龍區及屯門遊行後，北區水貨客關注組昨午發起「光復上水」遊行，促踢走水貨走私客，大會指有三萬人參加，警方則指最高峰有四千人。遊行期間，隊伍不按警方安排的路線行走，有人高舉英國旗、港英旗及美國旗，而遊行結束後，示威者更與警方爆發激烈衝突，數名警員被示威者圍堵及用雨傘襲擊，警方出動三千警力清場。警員揮動警棍及施放胡椒噴霧驅散，場面混亂，多人受傷送院。有學者指混亂局面已持續個多月，但「政府搞唔掂，中央又唔理，香港衰過外國」，質疑政府是否有方法解決當前政治困局，促及早平息民怨，否則萬劫不復。



昨午二時許，「光復上水」遊行參加者陸續到達北區運動場集合，現場有警員戒備，而平時有大批水貨客出沒的新康街，人煙稀少，不少店舖提早落閘暫避，有店員表示等候遊行過後才會再開舖營業。現場一帶有警員巡邏，便衣警員配備頭盔等裝備。到三時許，陸續有參與遊行人士進入起步點北區運動場，現場估計有近千人。三時半遊行隊伍出發，沿路高叫「光復上水，還我寧靜社區」口號，以及「撤回惡法，林鄭下台！」



不過，遊行人士無按警方原定安排的路線行走，在場警員警告指參與者可能會被檢控，遊行人士沒有理會並回應大叫「開路！」且繼續前進，以及高叫「議員無能，水貨橫行」等口號，期間有遊行人士揮舞英國旗、港英旗及美國旗。遊行沿路大部分商舖已落閘關門，但有小量商舖仍開門營業，部分遭受遊行人士圍堵及指罵。遊行過程中，不斷有市民加入隊伍，隊尾在四時離開北區運動場，遊行隊伍隊頭抵達終點上水花園後，發起光復上水行動的北區水貨客關注組發言人梁金成宣布遊行結束。



梁金成表示，首次光復上水行動是二○一二年，但問題至今仍未解決，批評政府沒有聽到市民聲音，並重申多項訴求，包括要求政府正視水貨客問題、取消內地人「一周一行」、加強檢控店舖阻街情況。上水鄉事委員會主席侯志強認為，政府必須聆聽民意，並支持所有合情合理合法的事，對於未來仍有遊行示威，他認為若能以討論方式解決問題會更好。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，遊行示威衝突已擴散到各區，由之前的屯門，到昨日的上水，今日沙田又有遊行，但政府視而不見，中央亦袖手旁觀，只是採取拖字訣，以為反修例風波已冷卻，其實不然。陳形容，香港衝突無日無之，外國也好少見，即使法國的黃背心運動也沒有如此，他警告，若政府繼續採取鴕鳥政策，不去解決民怨，遲早會有嚴重死傷的衝突，將會動搖外國投資者信心，影響經濟民生，屆時香港真的萬劫不復。



政府發言人回應上水遊行時表示，很遺憾有部分示威者在遊行後刻意堵塞道路，投擲鐵枝和不知名粉末，衝擊警方防線和襲擊警員，發言人對這些暴力行為予以強烈譴責。發言人又指，少數示威者經常以暴力衝擊和破壞，相信絕大部分港人都反對這些違法行為。此外。政府亦關注水貨活動對居民日常生活帶來滋擾，有關執法部門及機構一直採取措施，改善鐵路和口岸秩序，減低對居民的影響，並因應水貨客的作業模式調整行動策略。



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