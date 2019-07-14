我有正能量：「輪」住落海　為行動不便者圓戲水夢

夏日炎炎，正好到沙灘暢泳消暑，然而這簡單的活動，卻是殘疾人士遙不可及的夢。肢體的殘障，令他們與眾多活動無緣，部分甚至從未到過沙灘戲水。有團體為滿足他們的心願，早前於淺水灣沙灘舉辦名為「滾動落海」的活動，借來供行動不便者使用的沙灘輪椅，讓他們能下海感受海浪。



「我好記得佢講咗句『原來海水係鹹㗎』，令我想畀多啲輪椅人士落到沙灘」，非牟利組織滾動力量創辦人朱影翠憶述，數年前首次以自製沙灘輪椅協助一位殘疾人士到沙灘戲水，聽到對方對海的驚嘆後，便決心要把更多殘疾人士帶到沙灘感受海洋。計劃籌備兩年，並獲社創基金資助及其他機構借出沙灘輪椅，促成是次活動。



若是推普通輪椅到沙灘，未接近海邊便已在沙中下沉。借來的沙灘輪椅有何特別？首先是三個搶眼的黃色大車輪，以可浮起物料製成，寬闊的車輪在沙灘上前行亦不會下沉。加上以輕盈金屬製作骨架，配合坐墊讓參加者安坐其中，兩側有兩個空心的塑膠把手，可增加輪椅浮力。坐上去後，便由3名義工推到海邊。而義工不是把輪椅推出海便了事，途中一直要扶着輪椅控制方向，讓參加者能隨浪感受起伏。



沙灘輪椅隨海浪起伏，數名參加者感受海浪拍打，連連發出驚呼大感過癮。大浪來襲更把他們弄得頭暈轉向，但仍興奮大笑，無礙享受這難得的體驗。參加者黃先生是第二次參與類似活動，由於出生數個月後發高燒造成下肢殘疾的後遺，故從未嘗過如常人般踩沙踏浪。今次的活動對他而言非常難得，希望將來能繼續參與。黃又指，殘疾人士到沙灘玩樂的障礙，除了需要沙灘輪椅等器材及旁人協助外，亦欠缺便利殘障者通行的通道，以是次活動地點為例，常人可行樓梯到達沙灘，但殘疾人士需要多花一倍時間到遠處的無障礙通道進入。



朱影翠表示，由於本港並非所有沙灘都有無障礙設施，因此要花時間實地考察，從而選出能便利殘疾人士的地點舉辦活動。選擇淺水灣沙灘正是因為它有無障礙通道和無障礙洗手間等設施，她希望將來有更多沙灘配備相關設施便利殘疾人士，方便他們「周圍去」，在不同沙灘享受美好時光。

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