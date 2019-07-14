探射燈：石廠稱可收買村長　助冒充原居民下葬

無論土葬位或骨灰龕位均供應緊絀。早前有傳媒揭發，有石廠負責人為非原居民穿針引線，聲稱只需花50至200多萬港元，便可有原居民安排假冒身份或疏通村長，將非原居民先人安葬在原居民的專屬殯葬區。立法會議員表示，現時骨灰龕位供應不足，促政府應加快審批私營龕場的發牌進度。



骨灰龕位供應不足，私營骨灰龕位審批緩慢，政府早年提出興建的沙嶺「超級殯葬城」，因地區人士反對，最快要2021年才能提供約5.4萬個龕位。今年4月食衞局回覆立法會特別財務委員會時亦透露，去年骨灰龕位輪候申請逾3.5萬宗，較前年多出6000多宗，平均輪候時間長達50個月，較前年增加4個月。



身兼北區區議員及立法會議員的劉國勳表示，公私營龕位緊張，政府需加快審批私營龕場外，亦需檢討興建中的公營龕場進度，因隨需求增加，估計供不應求情況將持續，促政府盡快完工外，亦要加快覓地加建。

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