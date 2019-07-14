探射燈：私營龕場發牌慢　待審超過百間

沙田區非法殮葬情況嚴重，除違規山墳外，區內亦有不少龕場，部分由寺廟經營，區議員稱區內非法私營骨灰龕場有至少40個。關注團體批評審批私營骨灰龕進度太慢，令非法龕場可拖延時間經營，建議劃出「死線」，盡快讓市民或已購入龕位人士釐清龕位合法性。



大圍美松苑一帶行人天橋，掛有多張大型橫額，寫上「強烈反對後山違例興建2萬個骨灰龕」，居民指該龕場屬屋苑後山的寺廟，與民居距離不足100呎，擔心龕場獲發牌後，焚燒冥鏹香燭產生的煙火污染環境，影響健康，已先後去信多個政府部門表達反對。涉事寺廟於2011年起已去信發展局，重申地契容許作靈灰安置用途，亦沒有違反「沙田分區計劃大綱圖」，現正等候私營骨灰安置所發牌委員會審批牌照。



各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑表示，雖然未有接獲新非法龕場投訴，但有關委員會審批進度太慢，至今只有3間私營骨灰龕獲核准經營，排期審議的有逾百間。他不排除私營骨灰龕有心拖延，例如刻意遲交文件、圖則等，打算拖至明年當《私營骨灰安置所條例》作中期檢討時，政府會放寬門檻，屆時較易「過關」。他建議要劃出「死線」，於限期內仍未能交齊所需文件，便作拒絕審批處理，因為對已購入龕位或打算購買龕位的市民來說，龕位合法性最為重要。

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