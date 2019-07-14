探射燈：非法開墾僭建山墳　地署懶理縱容暴利

《私營骨灰安置所條例》實施，令本港殮葬地更形緊張。近月沙田一茂密山坡被人夷平，多名工人鬼祟開工，加建多個簇新墓穴；馬鞍山的小山丘上更是滿眼山墳，區議員直指該處並非合法殮葬區，惟當局近10年來均無理會，批評地政總署對違規情況「視而不見」，做法等同縱容違法者非法斂財。



大圍美松苑對出的山坡，5月有居民發現大量樹木遭砍伐，上月更見有工人挖掘及運送英泥開工建墓。該處佔地有約1個籃球場面積，有5個大型山墳群，墓碑簇新，墳上刻有先人姓名，部分沒有刻上生死日期，只刻有「二零一八年」、「戊戍年十二月」（去年亦為戊戌年）及「吉日重修」等字眼，惟未見任何編號。



位於馬鞍山港鐵大水坑站附近的小山丘同樣滿布墓地，規模不一，其中一個佔地約半個7人足球場，主墳旁有後土及附設化寶爐；部分山墳較為簇新。墓碑上顯示，大部分由2003至2008年建造，有經常行經上址的行山客說：「墳墓喺度好多年，幾年前有人同政府部門反映，政府有叫拆，但啲人好似充耳不聞咁，依家仲喺度。」



政府於1983年推出「山邊殮葬政策」，容許原居民或其妻子在憲報公布的墳場以外的認可墓地殮葬。根據程序，申請人需要由有關村長、鄉長或村代表或鄉事委員會主席發出的證明文件，再到民政事務總署宣誓。沙田鄉事委員會執行委員會主席莫錦貴指過程審慎，否則村代表要負上法律責任。



沙田區議員黃學禮表示，認可原居民殮葬位置位於香粉寮附近，與現時美松苑山墳位置相距甚遠，他早前曾聯同地政總署人員視察，初步確認該處並非合法殮葬區。「依家靈灰安置需求殷切，附近好多工程出現咗，但都冇人理。」他批評地地政總署「視而不見」，變相縱容非法斂財。



沙田區議員容溟舟表示，大水坑站附近山坡並非政府指定的原居民殮葬區，違規墓地約9年前已出現，並有市民向政府反映，但事件拖拉至今仍未得到解決，批抨政府處理進度緩慢。



地政總署發言人證實，美松苑後山的山墳範圍並非認可殯葬區，亦非1983年前在認可殯葬區外已存在的山墳；民政事務總署發言人亦指，墓地上姓名及籍貫紀錄，並無發出過認可殯葬區許可證。至於馬鞍山大水坑站附近墓地涉及的姓名及籍貫，雖獲民政事務總署發出有關殯葬許可證，但地政總署派員視察後，發現有兩個山墳及約40個金塔，初步確認全部位於政府土地及非認可殯葬區範圍內，而沙田地政處過去5年未有接獲有關上址懷疑非法殯葬的投訴紀錄。

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