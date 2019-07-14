網民熱話：的士車尾箱塞爆行李　網民：好等錢使？

究竟為搵錢可以去到幾盡，甚至令人罔顧安全？近日有網民發布一張照片，一架的士將行李以層層疊式塞爆車尾箱，數量之多致使後尾箱無法關上，僅以幼繩繫上，非常牙煙，有網民諷刺說，「會唔會一路行一路跌？」



相片由網民Sing Sing Leung昨日（13日）於Facebook群組「香港的士違法關注組」發布該張照片。肉眼所見，車尾箱幾近完全打開，幾乎看不到車尾的車牌，行李以一件疊一件如「行李山」，估計塞了7至8件，為免行車期間行李突然飛走，司機在行李上繫上兩條幼繩，情況十分誇張。按現時每件行李6蚊的附加費計，8件行李，司機這一程便可多收48港元。



不過若果要冒險賺取行李附加費，隨時得不償失。因為按《道路交通規例》，車牌號碼須垂直展示在車頭及車尾，而車尾號碼，從車後看須易於識別。此外，運輸署《道路使用者守則》亦規定車輛所運載的物品必須縛穩，且不會阻礙司機視線。車尾箱大開的情況極有可能影響的士倒後鏡視野。亦有可能構成不小心駕駛。



相片發出後引起網民熱議，有人笑稱司機「係咪好等錢使？」，「離晒譜」。亦有自稱行家的網民斥司機「上之前唔用個腦」；有網民則笑言「不如拆咗個尾冚佢喇，車2米雪櫃不是夢」。有人更奇怪，的士只限載4人，為何有這樣多行李。



網民有話說



程程：又話客貨分家？



Danny Hui：應該鋪個魚網，咁就插翅都難飛啦！



Matthan Poon Kin：呢個師兄肯載先勁，隨時跌一、兩件喺街



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