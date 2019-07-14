SEN考生增15%　羅致光指反映社會接受程度上升

勞工及福利局局長羅致光今(14日)撰寫網誌表示，根據香港考試及評核局的資料，今年局方為3084名有特殊學習需要(SEN)考生作出特別考試安排，較去年增加超過15%，又為他們設立263個特別試場，但這不一定反映學生中有特殊需要的比例上升，可能是反映社會對有特殊需要學生的認知和接受程度上升，亦可能反映政府近年加強對SEN學生的支援，令更多SEN學生能完成中學課程及參與DSE考試。



他續指，近年愈來愈多SEN學生可以升讀大專院校，關愛基金由2015/16學年開始為就讀專上課程而有特殊教育需要及經濟需要的學生提供學習開支助學金，扶貧委員會去年6月同意將此項目按現行的運作模式延續3年，至2020/21學年，每名合資格學生於2019/20學年可獲發放最高8910港元的學習開支助學金。



羅又稱，政府在2018/19學年，將為幼稚園及幼稚園暨幼兒中心有特殊需要學童提供的到校學前康復服務恒常化，原本預期到2019/20學年將名額增加至7000個，就能大致滿足需求，但可能是家長對特殊需要的認知和接受程度上升，或家長見到其他接受了這項服務兒童的進步後，敢於為孩子申請服務，估計7000個名額未能滿足服務的需求，因此需要爭取更多資源逐步增加服務名額，以達致零輪候的目標。