修例風波：上水示威者跳橋　協會指警察及時救回

「光復上水」遊行結束後，警方昨晚(13日)在上水廣場對出的行人天橋追喝一名示威者，示威者疑驚慌下欲跳橋逃走，但由多名在場人士和趕至的警員及時捉住，該名示威者事後涉嫌非法集結被警方拘捕。警察隊員佐級協會今早(14日)發出新聞稿，稱從電視台拍到的影片清晰可見，警方在天橋清場期間有示威者跨越天橋圍欄企圖跳下離開，幸幾名警察及時趕至將示威者拉住，安全把他拉回橋面。



協會批評立法會議員尹兆堅「向記者謊稱是警察追打示威者，以致該示威者要跳橋逃走，並由記者及途人首先將該示威者救起」，質疑尹企圖捏造事實，行為卑劣，居心叵測。協會批評尹及其他在場議員不斷阻礙警方執行清場行動，又在警方推進防線時刻意緊貼警察，刻意製造被警察推撞的場面，以示自己站在示威者一方，獲取個人利益。



另外，警務督察協會向會員發信，以「713上水暴亂」為題，批評示威者在遊行結束後非法佔領上水石湖墟，四處破壞店舖，又用不明粉末、腐蝕性液體及鐵枝襲擊警察，並毆打路過市民，質疑示威是一場有預謀的「暴亂」。



該會稱，該名示威者逃避警方追捕企圖跳橋，由在場警員及時制止及把他救回，批評尹兆堅向傳媒說懷疑警察「追錯人」是不盡不實。協會促管方先考慮同袍在現場的功能及安全，不要再讓同袍成為暴徒「違法達義」的攻擊目標，並呼籲會員緊守崗位，共渡時艱。