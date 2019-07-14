復修河道奏效　絕迹百載「黃緣螢」重現軍地河

渠務署的「改善河道生物多樣性─復修水生生物生境試驗研究」於2016年9月完成，螢火蟲保育基金會主席麥肇峰指完成修復工程後，軍地河螢火蟲的數目在12個月內，由原來的數隻增至約50隻，當中包括在香港消失逾一個世紀的水生螢火蟲「黃緣螢」。



發展局局長黃偉綸發表網誌，指渠務署2013年開展有關改善河道生物多樣性的研究，邀請螢火蟲保育基金會合作，以粉嶺軍地河、元朗錦田河及打鼓嶺平原河部分河段為試點，進行河道生態修復，如改善水質、恢復河流棲息地等，並透過監察螢火蟲出現的數目，評估工程對促進生物多樣性的成效。整項修復工程2016年9月完成。



渠務署工程師譚傑帆說，螢火蟲一向被視為未受污染水域的生物指標，牠們對水質要求極高，存活反映河道四周的水質甚佳。以軍地河為例，其河道水體原本缺乏流動，並直接暴露在陽光下，以致水溫偏高，令水生生物或昆蟲難以棲息，工程團隊決定重新堆砌河床石塊，創造不同流速的水道，並種植合適的植物。河道活化後有利螢火蟲的食糧──螺的生長，同時讓昆蟲可在石罅棲息，避免遭洪水或雨水沖走。



螢火蟲保育基金會主席麥肇峰指出黃緣螢非常罕見，近年才於大埔被重新發現。現時黃緣螢在港不多於300隻，軍地河獨有20多隻。它對水溫十分敏感，是世界上非常稀有的品種，需要一定的知識範疇和投入時間照料。