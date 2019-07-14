天氣預報：打唔成風熱到癲　本周中最高34°C

夏日炎炎，汗水流個不停！天文台表示，一個低壓區正在西北太平洋逐漸發展，並移向台灣一帶，香港打唔成風，但就食晒個下沉氣流，搞到勁熱，本周中連續兩天34度，雖然下周二(23日)的廿四節氣「大暑」會低番2度，最高32度，但體感應該相差無幾，都係一個字「熱」！



天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩天帶來普遍晴朗及酷熱天氣，預料一個低壓區會在未來數日於菲律賓以東的西北太平洋逐漸發展，並移向呂宋北部至台灣一帶，其後的移動路徑仍存在變數，受其外圍下沉氣流影響，本周中期廣東沿岸持續酷熱，本周後期沿岸地區驟雨增多。



最新九天天氣預測，明日及後日(15及16日)大致天晴酷熱，最高33度，周三及周四(17及18日)更飆至34度兼有煙霞，周四稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。周五(19日)至下周一(22日)天氣轉差，會大致多雲，有驟雨及間中有狂風雷暴，氣溫介乎27至32度。



下周二「大暑」短暫時間重見陽光，有幾陣驟雨，氣溫28至32度。「大暑」是一年之中最熱的節氣，古書記載：「大暑，乃炎熱之極也」。