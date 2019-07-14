修例風波：鄭若驊指立法建議由決策局提出　學者批圖卸責

醜聞纏身又龜縮多時的律政司司長鄭若驊今日(14日)再發表網誌，文中簡介法改會工作，之後就提到「很多時立法建議都是由決策局提出」，律政司會向決策局詳細了解立法建議的背景和目的，就是否符合《基本法》等法律事宜提供意見，而負責草擬的律師亦會與決策局緊密聯繫，根據政策方向來草擬法例，之後也會協助決策局完成所需立法程序。她指自己作為律政司司長和法改會主席，會繼續積極推動落實法律改革工作。



《逃犯條例》修訂的爭議未平，鄭若驊卻在網誌指「立法建議由決策局提出」。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，鄭的言論是否企圖推卸責任、淡化修例事宜上律政司的重要角色，指無論立法或修例建議是由決策局或特首提出，律政司亦應就如何修例，以及其可行程度給予意見，同時亦有責任向立法會及公眾作出解釋。



他指，以是次修訂《逃犯條例》而言，鄭若驊的確做得不稱職，其網誌之言有如指律政司的角色只是協助而非主導，質疑是欲蓋彌彰，「想將隻死貓畀番(保安局局長)李家超」。



陳又批評鄭龜縮多時，卻在背後做「鍵盤戰士」，自己失職，卻又似圖卸責保安局，認為這樣只會令民怨民憤更大，不明白為何特首林鄭月娥繼續「包庇」對方，不要求對方下台。