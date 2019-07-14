港故：三女創免費運動群　鼓勵街坊同做運動強身健心

不少人做運動都是想有更強健的體魄，這集《港。故》活力十足的主角，除了想健身外，也希望能強化其他人的心靈。



Emily、Debbie與Claudia是「HK Bootcamp」的發起人，會定期舉行各類免費的街頭運動，並於她們社交網站的專頁廣邀任何人參與。她們本身互不相識，也不是專業的教練，初心也只是希望相約一起做運動，及後才慢慢地邀請其他人加入，一起感受運動帶來的正能量。



兩年多前，來自荷蘭的Emily到港讀書，因為想認識新朋友及融入社區，熱愛運動的她就在社交網站的地區群組發帖招友，於是找到了Debbie與Claudia，她們兩人都因為工作的壓力，及想有更健康的身體而做運動，卻在獨自運動中有不快的經歷。



健身室氛圍逼人 自組活動力求正面



Debbie曾經在健身室健身，認為當中的風氣令人很壓抑，「好多時都會聽到唔係咁鼓勵嘅說話，譬如會話你邊度肥、話你唔應該跑步，應該做咩，最後可能只係想推銷課程，會令人低落，唔想再做運動、逃避。」因此在自己成立的組織，三人都強調正向鼓勵，希望參加者安心嘗試，「我哋喺Bootcamp從來都唔會有人取笑你唔得、你好慢、你好肥、你好瘦嗰啲，完全唔會。」



知道街坊們水平有別，負責設計活動內容的Emily，也不會勉強參加者做到所有動作，「一開始都會同大家講，如果攰可以完全唔理我哋，可以休息、可以飲水。」因為三人都只是想參加者踏出第一步去嘗試，及慢慢培養做運動的習慣，「見證過好多由唔敢做運動、唔敢跳、覺得自己唔得、無笑容、好驚，到後來慢慢進步，或者幫佢哋建立自信心，希望有空間令佢哋變得更好。」Debbie補充。



由運動夥伴變好友 人情味濃郁



有着互相鼓勵的氛圍，令三名發起人及參加者的關係，不再局限於運動夥伴，一開始只是想減肥的Claudia直言，現在來Bootcamp最重要是想見到一班朋友，「我哋已經到咗攬頭攬頸嘅階段，大家都會好關心大家嘅生活，或者工作上嘅都希望可以一齊分擔。」三人都認為這比成功舉辦活動更重要，「呢份人情味係我哋Bootcamp一個好大嘅得着，其實人同人之間應該有咁嘅連繫，只不過係大家嘅壓力或者工作，令大家可能暫時忘記咗，好希望重新喚醒大家，其實身邊每一個人都有愛。」Debbie笑言。



望活動遍地開花 團結港人



三人成立的社交網站專頁，早前突破一千個讚好，成員都兌現承諾，在街坊面前做一千下「波比跳」(Burpees)，挑戰自己體能極限，「希望畀到一個好正面嘅榜樣，鼓勵大家去嘗試跳出舒適圈、去接受一啲挑戰，希望將呢個訊息帶畀like咗我哋page嘅人。」完成挑戰後的Debbie激動地說。



那天她們也再一次感受到街坊的愛，「有好多朋友嚟探我哋，買咗成堆水、寶礦力，受傷又有人幫我哋包紮、想買手套畀我哋，其實呢啲都係人情味，係我哋Bootcamp換返嚟，所以我哋希望可以保持落去，更多人加入去感受我哋呢份愛。」



三人都認為香港生活太緊張，長遠希望各區都有參加者，再自行舉辦活動，鼓勵運動之餘也將人情味帶到各區，「可能好多人金錢上有壓力、生活上有壓力，我哋希望將呢個Bootcamp嘅形式帶到每一個地區，令香港有更多呢種文化可以團結一齊，我哋三個嘅小小力量雖然唔係好大，但希望用我哋最大嘅努力去聯繫到香港人，慢慢攜手建立更好嘅地方。」Debbie盼望。



今集《港。故》用6分半鐘，帶大家參加充滿人情味的「HK Bootcamp」，健身之餘亦希望用愛來治癒大家的心靈。



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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。

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