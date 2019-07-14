劏房愈細呎價愈貴　基層租房連佣金按金畀多2倍錢

劏房戶開支龐大，一項調查發現，面積愈小的單位呎價卻愈貴，少於100平方呎的單位月租呎價高達47.3港元，而且水電費超越電力公司及水務署的標準。調查機構又發現，不少基層家庭透過區內地產中介找到單位，租屋前一般需要先繳交一個月租金、租金按金、水電按金及地產中介佣金，當中有租客需要繳交一個月佣金及兩個月租金按金，租樓平均費用高達11,500港元，即是原有租金的一倍至三倍。



深水埗N無人士房屋關注組訪問148名居住在深水埗區劏房的基層租戶，發現近期有地產中介在租約到期後需要徵收手續費，但是現時地產代理監管局並無條例規定業界收取佣金及手續費，基層面對加租及收取無理手續費，亦只能無奈接受。



亞嫦一家三口租住劏房，單位由地產中介負責收租，租約期為兩年，但在第一年「死約」後，第二年「生約」開始時，地產中介要她支付1000港元費用，聲稱屬「行規」，「唔畀就唔租畀你」。由於她不想搬家，迫於無奈繳付這筆費用。



亞利租住劏房接近7年，租金由最初2100港元加租至2700港元，但新業主頂手後，突然加租1000港元。她擔心搵屋困難，搬屋需一筆龐大費用，惟有繼續租住。她希望政府能立法規管租金加幅，令業主不可狂加租及以加租理由迫遷。



關注組建議政府重新訂立租務管制，限制加租幅度不超過通脹，以保障租客的居住權益。關注組促請政府檢討現時地產中介條例，規管租屋時收取一個月按金，佣金不可超過租金的一半，續約時不可收取額外費用，電費及水費須按照香港電燈、中華電力及水務署的讀錶收費，以杜絕濫收情況。