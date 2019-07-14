修例風波：沙田下午遊行　67條巴士小巴線暫停改道

有網民發起今日(14日)下午在沙田區遊行。運輸署表示，沙田區內多條道路由下午1時起實施封路安排，沙田市中心巴士總站、沙田站公共運輸交匯處、位於排頭街的小巴總站，以及分別位於沙田正街(東行)及排頭街之的士站，屆時亦會暫停使用。



另外，4條專線小巴路線及3條巴士路線需要暫停服務，另有44條巴士線及16條專線小巴路線臨時改道行走，受影響地區內的停車場將會在封路期間暫停使用。



運輸署預計港鐵沙田站一帶的交通將會顯著擠塞，呼籲駕駛人士應避免駕車前往受影響的地區。



下列巴士路線改道行駛：

40X, 47A, 47X, 48X, 49X, 72, 72A, 80K, 80M, 80X, 81, 81C, 81K, 82K, 83K, 85, 85B, 85K, 86, 86A, 86K, 87B, 88, 88K, 88X, 89, 89B, 89X, 170, 182, 249X, 263, 269D, 280X, 281M, 287X, 288, 289R, 299X, W3, 888, 798, A41, E42



下列專線巴士路線暫停服務：

282, 283, 284



下列專線小巴路線改道行駛：

28K, 28S, 60K, 62K, 810, 65A, 66K, 67K, 69K, 403, 403A, 403P, 481A, 809K, 812, 814



下列專線小巴路線暫停服務：

27, 27, 67A, 68K(瑞峰花園－沙田站)