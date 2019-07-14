57%無力安排子女參加課外活動　貧窮家長倡設津貼

香港現時有23萬貧窮兒童，一項調查指，幼童普遍因經濟原因缺乏充足活動資源，基層家庭需要節衣縮食，才慳出每月平均500至600港元，讓子女參加幼稚園課後活動，佔家庭收入3至5%。有57%受訪家長更表示子女課後沒有參加英文班、興趣班等其他特定活動。



香港社區組織協會、兒童權利關注會及幼稚園教育政策關注組，今年1月至6月進行調查，訪問育有幼童的貧窮家長，當中涉及逾160名幼童，發現貧窮家長及幼童支援尤其不足。調查發現，受訪家長普遍未能成功申請各項幼兒照顧服務，因資助名額太少，66%受訪者認為需要增設兒童津貼。



為照顧幼童學習及生活，受訪家長的身心普遍出現負面影響，67%家長指休息不足，67%出現脾氣暴躁，49%更有情緒低落，導致面對極大壓力。以10分為滿分，壓力中位數為8分，但基層家長甚少尋求協助，20%表示不理會。



機構指現時世界各地研究證實幼兒培育較任何階段重要，但港府對貧窮家庭的幼兒學習及照顧卻大大落後，實為香港之恥，要求兒童事務委員會應主動檢視免費幼稚園教育及幼兒課後照顧服務，保障弱勢家庭兒童平等發展機會。