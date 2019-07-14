辦公室每周耗紙1.9億張　67%冇雙面打印

辦公室用紙量驚人。有環保團體發現，26%受訪市民表示，平均每天在辦公室的用紙多達11張或以上，推算港人平均在辦公室每天用紙量近3867萬張，如將耗紙量疊高計算，足足等於10棟國際金融中心的高度；一星期工作5天計算，辦公室一周耗紙量逾1.9億張紙，相等於近51.3棟的國金高度，嚴重加劇全球暖化。



世界綠色組織委託研究集團，於全港街頭以問卷形式成功訪問500名18歲以上的香港市民，了解港人於公司或辦公室的用紙習慣。近25.7%的受訪者表示，平均每天用紙11張或以上，10.2%受訪者每天用8至10張紙，只有19%受訪者不使用紙張。



調查指67%受訪者的公司沒有設定雙面打印措施，近40%公司完全沒有執行紙張回收的措施，讓仍然可用的單面紙張淪為廢紙，最終送往堆填區，可見企業源頭減廢的意識不足。57.5%的辦公室有提供一次性即棄紙製餐具，例如紙杯、紙碟作款客或慶祝活動之用，可見不少公司的惜紙意識尚待提高。



世界綠色組織行政總裁余遠騁呼籲全港辦公室積極加入「惜紙」行列，履行可持續發展的責任，減少日常營運中非必要的紙張消耗，從而降低碳排放，減少對土壤、水及空氣的污染。組織同時發起惜「紙」行動日，呼籲全港企業、工商機構、學校、非政府機構及市民於明天(15日)起，減少使用紙張、紙巾及紙製用品等，並自備手巾或以乾風機代替抹手紙，於辦公室設定雙面打印及影印，及重用舊紙張等。