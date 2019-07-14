器官捐贈待普及　換心男見證女兒畢業感安慰

器官捐贈需求大，香港器官移植基金會今日(14日)在瑪麗醫院舉行「香港器官移植歷史50周年紀念典禮」，推出《愛延續—香港器官捐贈及移植口述歷史五十載》書籍，介紹香港器官移植的歷史發展，藉此希望喚起社會大眾對器官捐贈的關注。



香港1969年進行首宗腎臟移植手術，當時負責手術的醫管局前主席梁智鴻憶述，該名病人需要長期洗腎，但苦候一段時間才有人願意捐贈器官。他說，當時對置換器官手術都有些疑慮，包括技術可行性、社會接受程度、術後會否出現排斥等。他指，目前器官捐贈仍尚未普遍，大眾對器官捐贈「預設默許機制」存質疑，認為需要大力推廣。



70多歲的趙先生曾患心肌梗塞，1992年從報章看到換心的消息，認為可以嘗試於是報名，幸好醫院為他檢查期間有一個屍心，便立即進行手術。他說，手術後一切正常，笑言可以看到女兒大學畢業，十分安慰。



對於器官捐贈預設默許機制，食物及衞生局局長陳肇始指，仍要了解市民對這些措施的反應和憂慮，政府早前曾就此進行調查，結果發現支持、反對、無意見的立場各佔三分之一，認為社會上需要繼續多推廣。