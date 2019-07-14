修例風波：沙田遊行人士湧出馬路　警方開6條行車線

【16:04】遊行隊伍隊頭抵達新城市廣場。



【15:53】因遊行人士眾多，曾出現擠塞，警方將獅子山隧道公路南北行全部6條線開通。



【15:26】起點翠田街足球場因太多人，遊行人士於入口等待良久仍未能進入，部分人直接進入車公廟路加入遊行。



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【15:26】當遊行隊伍抵達港鐵車公廟站時，站外有過百名市民拍手為遊行隊伍打氣。



【15:22】遊行人士湧出車公廟路來回4條行車線。



【15:10】遊行隊伍提早起步，市民高叫「「林鄭下台」、「香港人加油」、「立即實行雙普選」、「撤回暴動定性」、「撤銷抗爭者控罪」等口號。



修訂《逃犯條例》引發的接力「遊行」今午(14日)移師沙田，路線由沙田車公廟遊行至沙田站巴士總站，下午約3時遊行人士已企滿起點翠田街足球場，並企到對出行人路，遊行要提早近半小時起步。



協助網民取得不反對通知書的沙田區議員陳兆陽表示，預計今日有1萬人參加，晚上8時亦會於沙田公園百步梯舉行電影放映會，活動有不反對通知書，市民遊行完結可參與。他又呼籲警方要克制，不希望再出現如昨日(13日)上水的衝突場面。



記者中午於遊行終點，即沙田站巴士總站，沿遊行路線巡視，發現沙田政府合署出入口已關閉，玻璃幕牆貼上膠條，門外地下階磚封上膠水，新城市中央廣場外停車場出入口的鐵柱亦全數抽起，由保安員放入膠塞。



好運中心位於沙田鄉事會路及橫壆街的出入口均已落閘，中心的總管理處亦暫停開放，沙田中心近橫壆街出入口亦已封閉。另外，有食肆封上木板，嚴陣以待。