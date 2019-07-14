修例風波：青發委擬改組　委員批無助改善社會撕裂

修訂《逃犯條例》觸發社會出現嚴重撕裂，港府早前決定將青年發展委員會(青發委)大幅改變組成和運作模式。青發委委員之一、中西區區議員楊哲安今午(14日)在電視論壇上指，即使青發委改組，「改到全世界最好嗰個」，亦無助改善現時社會撕裂的情況，認為不能對青發委有太大期望。



楊認為，如自薦加入青發委的人士與政府意見相近，猶如「搵自己人嚟講番自己鍾意聽嘅嘢」。而現時問題是，如何可令一班與政府立場不一致、但會發聲的年輕人能面試和自薦成功，認為官員應放下身段，不要因政見不相同而指對方為敵人。



出席同一論壇的青發委委員吳思諾曾建議，以一人一票方式投票選委員，立法會議員郭偉強認為政府要平衡各方聲音，如透過一人一票選出代表，或只會偏向某一方的聲音，未能代表全部人，認為政府應要有開放的心態。



不過，香港眾志主席林朗彥則反駁，指一人一票是民主機制，香港市民一直有能力投票，不論是建制派或泛民主派都會投票，委員會就會有代表性，質疑郭為何對機制沒有信心。他又指，自薦委員會中可供選擇的項目，未必是年輕人有興趣的議題，而且即使有年輕人加入，他們亦難以就其他社會議題發表意見。



吳思諾則認為，政府有需要重啟政改，如香港有民主體制，根本不會出現反修例的運動。她亦提到，青發委的開會時間多是學生上課、上班族的上班時間，而且近日亦取消多項活動，質疑青發委的成效。