刪「繁體書寫」掀爭拗　港大研究生會撤修憲草案

香港大學研究生會原定今日(14日)召開周年會員大會，討論修改憲章條文，包括計劃刪除以繁體字書寫中文的規定，調低修憲門檻，以及新增條文列明該會屬「香港警察註冊社團」。惟有關修訂引起研究生及舊生不滿，港大研究生會今早(14日)向會員發電郵，決定取消大會及撤回會章修改草案。



據了解，港大研究生會原計劃修訂會章的草案內容，包括刪去規定書寫中文須用繁體字的要求；將召開修訂會章會議的通知期，由現時7日改為5日，並經普通會員大會通過即可，毋須等周年會員大會審議；以及加入新條文，列明研究生會是香港警察註冊社團，所有研究生會的活動都需要符合《基本法》。



該會原定本月7日召開周年會員大會審議修憲，惟因通知電郵在本月1日發出，被會員質疑通知期不足7日涉違憲，終改在今日下午2時舉行。不過，該會今晨再發電郵予會員，指關注到有關周年大會及修改會章的討論愈演愈烈，支持和反對聲音愈發極端，為免衝突升級，該會決定取消周年大會，同時撤回此版會章修改草案，並無限期接受會員提出的修改意見。

