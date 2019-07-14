修例風波：警員屢遇險受傷　警協會促管理層確保安全

昨日(13日)「光復上水」遊行結束後爆發連串警民衝突，警方指多名警員在執行職務時受傷，其中3人傷勢較嚴重，10名警員送院治療後出院。香港警察隊員佐級協會指，近日各區遊行後發生連串激進示威者針對警察的暴力行為，以致有警員受傷，促管理層確保行動有效保障警員人身安全。



該會表示，昨日上水遊行經事先申請，相信警隊管理層按近期連串遊行演變成激烈衝突的趨勢，應預計到遊行後很可能會發生衝突，繼而準備應變計劃。協會質疑，在上水衝突及近期行動中，不少警員在執勤時仍身陷險境，以致受傷，甚至面對危及生命安全的情況。該會強調並非質疑警隊管理層的行動決定，但認為管理層有責任及必須確保行動，有效保障執勤警務人員的職業安全，包括人身及心理上的安全。



該會又指，反修訂《逃犯條例》事件引發的風波發展至今，示威者違法及暴力行為愈演愈烈，有人使用疑含腐蝕性液體的水彈和粉末、鐵枝及磚頭等武器攻擊警察。近日更有示威者公然包圍警察攻擊，部分被圍困的警察只配戴輕量防護裝備，只能以血肉之軀捱打。另外，警員需長時間忍受示威者的語言暴力，下班後亦要忍受及提防自己和家人受到激進仇警者的滋擾和侮辱。



該會促請警務處處長及管理層，必須確切保障執勤警務人員的安全及心理健康，認為除非有信心戰術及裝備等條件能確保執勤人員安全，否則不應指派人員執行可能受傷的任務，或到危險的地方執勤。該會聲言若情況未有改善，會徵詢律師意見，尋求更有效保障人員安全的方法。