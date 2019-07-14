政Whats噏：陳百里落區體驗旅客逼爆　為打卡洗底？

早前多名立法會議員批評啲副局長同政治助理唔見影，而商務及經濟發展局副局長陳百里更被點名批評只係識得自拍同打卡放上網，唔知係咪鬧得多，近日竟然落區喎，唔通想洗底？



陳百里日前前喺Facebook上載咗幾張相，仲貼文話九龍城區議會一直關注區內遊客人流同旅巴停泊嘅問題，仲同政府保持溝通、跟進，仲感謝啲議員多次帶同政府相關部門實地視察，並持續提供改善措施嘅意見同建議，而佢同部門會繼續跟進問題，盡力為民解困。



其實佢今次係應黨友兼包括當區區議會主席潘國華等多名區議員一齊去咗土瓜灣實地視察嘅，事關喺今年4月，政府同旅遊業界話會推出改善措施處理「旅客逼爆行人路」嘅問題，而陳百里要為措施做中期評估。



潘國華亦喺Facebook貼文話因為旅客逼爆行人路完全未有改善，所以帶同副局長親歷其境，感受旅客逼爆行人路嘅滋擾同煩躁，佢哋仲要求政府「擴大土瓜灣旅巴禁區範圍」同「為到訪土瓜灣旅客設上限」，針對性解決擾民夢魘，仲hashtag多句「措施不符預期」添！



老實講，當區被旅客逼爆嘅問題已經好一段時間，若果政府嘅措施做得好，班區議員就唔使拉陳百里落區睇喇！陳百里咪當今次落區又係打卡，否則班黨友都唔會放過佢。



