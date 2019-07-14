修例風波：網傳有人出汽油彈　警調派穿特別保護服人員執勤

就今日（14日）下午在沙田舉行的反對《逃犯修訂》修訂遊行，警務處支援部助理處長林曉彤今日（14日）下午5時許，在Facebook發貼文，呼籲遊行結束後，示威者應有秩序地離開，現場人士請留意自身安全，切勿參與任何暴力或違法行為。如發現有可疑人士或任何人企圖作出暴力既行為，應盡快聯絡在場糾察或警務人員，並避免處身危險情況，盡快離開現場。林續指，警方留意到網上流傳有人號召在今日使用汽油彈，警方遂調派穿特別保護工作服警員執勤。



對於昨日（13日）的「光復上水」遊行結束後，發生警民衝突，林批評有大批暴力示威者衝擊警方防線，蓄意使用鐵枝、疑似刺激性粉末及液體等不同的武器及物品主動襲擊警察，導致16名警務人員手腳及面部受傷，其中10名警務人員更需送院，期間亦有4名便衣警務人員被包圍，同時有商舖被惡意破壞，林表示警方會全力追究到底。另外，就有24名議員聯署批評警方使用過分暴力，林指對議員選擇對示威者衝擊執勤人員行為視而不見表示遺憾。