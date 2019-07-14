每日一片：阿伯上錯巴士反發惡？乘客：你有冇用過個腦

上錯巴士仲大條道理？今日（14日）有網民在網上發放短片，一名阿伯疑上錯巴士，於途中要求司機停車被拒。司機其後停車報警，車上乘客遂因此行程受阻。網民怒批阿伯：「真係阻住地球轉！」



Facebook專頁「吐露講」發布了該短片，只見阿伯與乘客互相爭執，偶有粗口，場面頗為火爆。片中一名藍衣乘客怒指：「司機行緊車係唔可以騷擾佢㗎」，又斥阿伯不顧後果，「你有冇用個腦諗過啊！」阿伯似乎亦自知有點理虧，惟仍反駁：「梗係有用腦」，又言：「咁我講咗，咁已經褪咗落嚟，仲想點嘛？」



阿伯行為惹網民不滿，被斥：「佢都痴線，上錯車怨得邊個」、「行緊車話停就停咩，後面煞唔切，害死其他乘客」、「鬧得好，終於有人幫司機了。」亦有人諷刺阿伯：「畀佢落囉，睇吓佢喺條高速公路度點番去。」惟亦有人指：「其實個阿伯應該知自己錯咗」，希望網民手下留情。



警方發言人證實，今日中午12時左右接報，事發於城門隧道向葵涌方向收費亭前。據了解，有人疑因上錯車，要求司機停車被拒，警員到場後涉事二人表示「自己會settle」；巴士司機表示不舒服，送威爾斯親王醫院治理。案件暫列作糾紛處理。



