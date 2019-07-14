政Whats噏：區議員下戰書　挑戰張建宗陳肇始住木蝨屋

天氣酷熱加上潮濕，基層住戶好難頂，唔單止住喺「焗爐」，仲受到木蝨困擾，更有公屋戶晚晚被蝨咬，搞到被迫露宿街頭。有區議員批評政府連木蝨呢啲民生問題都搞唔掂，政策局又推卸責任，憤而下戰書，叫政務司司長張建宗同食物及衞生局局長陳肇始一齊去木蝨單位瞓一晚。



其實依家好多劏房戶同公屋居民都飽受蝨患之苦，求助食環署同房屋署嘅個案亦多不勝數，但係問題冇改善，只有繼續惡化。油尖旺區議員余德寶近日喺Facebook貼文，鬧爆政府搞唔掂政治問題，連政府一直強調嘅民生問題都搞唔掂，令基層市民受蝨患困擾。



余德寶喺貼文中話每次講木蝨問題，政府都話係個人衞生嘅問題，但事實係木蝨會擴散，係社區嘅問題。佢強調已跟進呢個問題逾六年，連埋今年已經係第四次提呈文件喺區議會討論，要求成立專業滅蝨隊，但不論張建宗定係陳肇始都係聽完就算。佢話根據木蝨專家所講，今年木蝨嘅情況比之前更嚴重，多個地區都出現，做到佢哋有氣無力，仲警告若果政府再唔處理，木蝨問題會全港化，所以要挑戰張建宗同陳肇始一齊喺木蝨單位瞓一晚，仲問佢哋敢唔敢接招？



話時話，蝨患嘅問題唔係今日先爆出嚟，早喺2013年時任勞工及福利局局長嘅張建宗出席一個有關討論社會保障嘅論壇，有板間房住戶就送咗家中「特產」畀佢。乜嘢嚟？咪就係一樽木蝨，當時張建宗都話會跟住㗎！



事隔5年，政府做咗啲乜？只係關愛基金擬由明年起推出新項目，一筆過津貼供低收入劏房戶改善居住環境，當中包括滅蟲滅蝨服務，已經畀外界鬧爆整整木蝨叫扶貧，根本係做騷，而有關注劏房戶嘅組織形容津貼只係「好過冇」；亦有相關嘅學者批評政府支援太慢，蝨患早已肆虐多區，話只要政府畀多啲資源就處理到，但政府都唔做，令蝨患擴散。



政府庫房水浸，但就撳住荷包，使多啲錢關心基層生活都唔肯，呢次挑戰根本係要張建宗同陳肇始試下畀木蝨咬係乜嘢滋咪，親身感受下乜嘢叫做針唔拮到肉唔知痛！



設計對白

余德寶（爆花）：咬過你哋先知呀！

張建宗 陳肇始：唔使客氣，想像下得嘞！