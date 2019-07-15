沙中線聆訊　調查委員會擬11.29交最終報告

因應港鐵沙中線紅磡站「剪鋼筋」疑團引發起一連串工程問題成立的獨立調查委員會，於去年十月廿二日開始首階段聆訊至今年一月廿九日完結，聆訊歷時共四十六天，正當大眾以為事情暫告一段落時，港府翌日即「旋風式」急開記者會，自揭南面連接隧道、北面連接隧道及列車停放處的檢查及測量申請表格（RISC Form）不翼而飛，特首隨即宣布擴大委員會職權範圍，召開第二階段聆訊調查問題，委員會獲批准於今年十一月廿九日提交最終調查報告。委員會主席夏正民亦曾指將審視該份報告以協助完成委員會的最終調查報告。



由於重啟聆訊事出突然，因應首階段聆訊，原定於今年二月底呈交的調查報告被視為「中期報告」並已於三月公布，第二階段聆訊亦已於五月廿七日展開，至今尚未完結，將在九月下旬再次開庭並傳召專家證人作供。



另外，聆訊由去年十月展開，至今年十一月提交最終報告歷時逾一年，期間港鐵曾於紅磡站以超聲波技術鑿石屎，抽檢一百六十八支鋼筋扭入螺絲帽長度，豈料過程一波三折，量度結果被揭出現誤差而即時叫停，需以改良版技術重新抽驗工作，終於四月完成所有檢測，並於今日向政府及委員會提交有關最終車站結構分析報告。

