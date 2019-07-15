沙中線紅磡站月台結構報告將出爐　料只加固不拆卸

沙中線紅磡站擴建月台爆出工程醜聞風波至今已逾一年，預料港鐵今日向港府及獨立調查委員會呈交車站結構評估最終報告，意味最快可於今日公布報告內容。消息指港鐵傾向不拆卸月台及重建連續牆，但會有加固結構工程，例如於質量欠佳位置重鋪石屎等，被視為事件「吹哨者」的中科興業董事總經理潘焯鴻表明，加固方法未必不可行，但要求港府盡快釐清所有工程疑點，亦有前港府高官認為加固工程事在必行，才可進一步確保月台結構安全。



根據路政署早前公布經改良超聲波檢測鋼筋接駁結果，沙中線紅磡站兩個擴建月台接駁不達標的鋼筋佔約一成六，完成檢測後將進行第三階段分析，最後港鐵將向政府及委員會呈交報告。



消息指，港府及港鐵傾向不拆卸月台及連續牆重建，而會採取加固措施。例如該站東西走廊月台層板底部部分位置曾被發現有蜂窩狀石屎，該處或需打碎蜂窩狀石屎重鋪。至於接駁不良位置，則需視乎該些位置是否「受力位」、石屎厚度和鋼筋深度等情況，或需在月台層板外部加支撐點，又或在月台層板內部加鋼筋甚至更換螺絲帽。



中科興業董事總經理潘焯鴻表示，從來都不是堅持一定要拆卸月台，但他自六月開始去信運輸及房屋局局長陳帆要求解答有關站內工程問題，至今亦未獲回應，認為港府有責任釐清疑點。若然月台真的要進行加固，他認為種鋼針的方法較可取，詳情則要待有更多資料作分析後才可下定論。



土力工程處前處長、前香港工程師學會會長陳健碩則表示，如根據沙中線紅磡站獨立調查委員會公布的中期報告結果，紅磡站結構屬安全，該站於試車時亦未有出現大問題。不過他認為月台必須進行加固工程，如月台層板底部的蜂窩狀石屎需拆掉重鋪，否則鋼筋及石屎難以牽引；另外亦建議月台底部需加裝支撐物令層板結構更穩固，「唔可以就咁喺月台下頭尾兩個地方支撐，呢個係最易出事既情況」。



獨立調查委員會中期報告於今年三月已出爐，報告確認有個別工人違規剪鋼筋，裁定紅磡站擴建工程不符合合約要求，但認為月台仍達到安全水平，更指毋須重建或加固。



