港大3幢建築物列法定古蹟　承載百年歷史

古蹟文物的歷史價值不可估量，尤其對文化承傳意義非凡。香港大學儀禮堂、梅堂和馮平山樓的外部，去年11月登上法定古蹟之列，受法例保護，不可隨意更改，避免破壞其文物價值。3幢建築物承載了百年歷史，仍然保存完好，投入使用。



港大儀禮堂及梅堂目前用作港大學系行政辦公室，於1914年及1915年相繼落成，當時是由港大直接管理的學生宿舍。儀禮堂曾在二次大戰期間被徵用作臨時醫院，以支援瑪麗醫院，校方又在1942年在梅堂頒發因戰亂延發的學位，見證香港戰時淪陷。馮平山樓原名馮平山圖書館，建於1932年，由於藏書量日漸增加，因此港大把藏書搬到新建的港大圖書館總館，原址便改為博物館，是本港歷史最悠久並持續運作的博物館。



3幢建築物皆以紅磚為主要建材，儀禮堂及梅堂由同一所本地建築師樓設計，採用中西合璧的建築風格，以中式金字屋頂及中式陶製漏窗配上西式的弧形頂罩。馮平山樓則配以大量花崗石製成的配件，如巨型壁柱、窗框、三角楣飾等，處處透出厚重之感。



發展局文物保育專員辦事處將今年古蹟周遊樂的主題訂為宿舍，市民可在本月尾前參觀廿四幢曾作或仍作宿舍用途的法定古蹟和已獲評級的歷史建築。