東方日報A1：示威者警方　商場困獸鬥

昨日沙田遊行最終演變成「巷戰」及「商場困獸鬥」！大批示威者昨遊行完結後未有離去，霸佔沙田市中心內多條主要道路與警方對峙，逾千名警員在晚上約九時展開三面包抄戰略，將示威者趕入內街，雙方爆發激烈「巷戰」，示威者除在高處向推進的警方防線投擲磚頭雜物外，更登上附近商場平台向下狂掟雨傘、頭盔及磚頭等物件；示威者其後索性全面撤入沙田區內如新城市廣場等商場內，與警方展開激烈「商場困獸鬥」，警方期間出動胡椒噴霧驅散人群，令平日歌舞昇平的購物商場，成為拳來腳往的暴力戰場。衝突期間，有警員的尾指截斷，現場留下大攤鮮血。現場消息指出，今次驅散行動中，最少有十六男十七女被帶返警署，涉非法集會。



因修訂《逃犯條例》而發起的沙田區大遊行昨晚七時完結，惟逾千名遊行人士不肯離去，並在源禾路及沙田鄉事會路十字路口集結，以鐵馬架起路障，擺出傘陣與警方對壘。警方開始則派出大批警員築起防線，除源禾路往新城市廣場方向外，以三路圍堵示威者，但初期與示威者保持一定距離，並嘗試勸導他們自行離去。



至晚上接近九時後，警方三路防線向前推進將包圍網縮窄，部分示威者見狀即表現激動，紛紛向趨前的警員飛磚，雙方有一定距離，未有警員被擊中，反而夾在示威者與警方防線中的傳媒卻險中磚頭。警方在好運中心對開向示威者舉起「黑旗」，並加快推前驅散腳步，約十分鐘後三路防線成功匯合，將示威者趕入担杆莆街和橫壆街。



示威者雖一面向後退縮，卻仍然不停繼續向警員投擲物品反擊，部分更闖入好運中心及沙田中心之間的平台，向移動的警方防線掟雨傘、頭盔及磚頭等雜物，不少警員需「打橫」舉起長盾遮擋如「流星雨」般的雜物，其後防暴警察亦加入驅趕人群，示威者眼見地面「失守」，索性逃入各個商場，當中更湧入人潮如鰂的新城市廣場內。



警方尾隨入各商場內，並派員在商場內布防，欲將示威者一網成擒。示威者眼見處處被封、無路可走，遂與現場警員展開「困獸鬥」，群集起來紛紛以雨傘刺向警員，警員則揮動警棍還擊，有示威者亦即場被制服及綁上索帶，帶上警車。部分示威者搶到新城市廣場的四、五樓，向三樓平台的警員投擲雜物。衝突期間，有警員倒地隨即被大批示威者包圍「暴打」，有消息指，該名警員的尾指截斷，現場留下大攤鮮血。



基於新城市廣場爆發大規模警民衝突，港鐵在晚上十時許一度宣布暫停沙田的東鐵列車服務，惟大批示威者疑未知列車停駛，竟衝入月台欲乘港鐵逃去，惟列車遲遲未有駛走，一度質問現場的港鐵職員。原定昨晚八時在沙田新城市廣場對出百步梯集會的數十名示威者，疑亦因與警方衝突被帶上旅遊巴，部分人被綁上索帶。



經過個多小時「商場困獸鬥」後，新城市廣場在昨晚十一時回復平靜，但現場一片混亂，大批雜物散亂地上，部分地點亦留有血漬，亦有警員的編號肩章遺在地下，而商場內各店舖則幸保不失。

