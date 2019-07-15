港淪「示威之都」　損民生毀國際形象

六月中以來，示威遊行後演變暴亂事件不斷，立法會被佔領破壞，警察總部遭包圍，對香港聲譽造成極大影響，香港消費信心跌至五年新低，政府雖然宣布修訂《逃犯條例》已壽終正寢，但網上續有人發起遊行及光復行動，務求區區有示威。有時事評論員指，示威者長期抗爭，影響香港民生及國際形象，又炮轟政府無能，姑息養奸，令香港成示威之都。



反修例示威蔓延全港，繼有團體發起光復屯門公園後，再有尖沙咀遊行至高鐵西九龍站。擾攘大半日，大批遊行人士不肯散去，集體遊行至尖沙咀廣東道，塞爆名店外圍，更霸佔彌敦道馬路行至旺角亞皆老街交界與警方對峙，重演二○一四年佔旺場面。



網上流傳多區發動示威接力賽，而上周六以打擊水貨客的「光復上水」行動，最終亦發生激烈衝突；另有網民號召在沙田、荃灣、元朗、旺角、土瓜灣、深水埗、觀塘等地區發動遊行。



反修例風波引發社會嚴重撕裂，網民及示威者在各區設立「連儂牆」表達意見，亦演變成另一戰場，在油塘、長沙灣、大埔及香港仔更先後發生衝突、打鬥，甚至縱火。



繼立法會遭受嚴重破壞十月才可復會，戰線蔓延至區議會。油尖旺區議會及葵青區議會近日召開大會時，均有民主派區議員就當區區議會主席拒絕討論修例及相關事宜抗議，更有地區專員被圍會議被迫終止，區議會被政治化令民生事務寸步難行。



社會動盪不休令港人消費意欲直插谷底，有經濟學者明言，連串示威浪潮影響旅遊零售業，更已拖累國際投資者對香港的信心，紛紛暫緩新的投資項目，一旦示威行動持續數月，估計香港今年或出現零經濟增長，甚至負增長。



時事評論員陳雲生認為，示威者長期抗爭，不但影響民生，亦影響香港國際形象，或令外國向香港發出旅遊警告，而內地團亦會減少，預料零售業必大受打擊。陳形容，香港如「無政府狀況」，批評政府表現窩囊無能，過往軟弱、姑息養奸，變相為示威者打下強心針，認為政府問責團隊應改組換人。