律政司失職助長歪風　遍地開花治權失守

政府掌控民情失效，反對修訂《逃犯條例》引發一波接一波示威浪潮，繼光復屯門公園、示威癱瘓油尖旺後，網上陸續號召到十八區輪流示威。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者歸咎律政司檢控態度示弱，變相助長暴力，質疑政府已失治權、失威信，面對示威浪潮遍地開花，根本無法收拾亂局。受訪者擔心政局動盪持續，勢必挫經濟損民生，直言長此下去，恐全民受罪，香港死得。



反對修訂《逃犯條例》觸發的社會撕裂至今仍未平息，特首林鄭月娥終承認政府工作完全失敗，重申修訂《逃犯條例》法案已壽終正寢。她承認五年前佔領行動至現時修例爭議，市民不滿是反映社會存在深層次問題，冀透過對話解決深層次矛盾。不過，她並無承諾設立獨立調查委員會，亦拒絕特赦示威者，民陣及多個泛民政黨都表明不會收貨，批評她完全沒有回應市民訴求，不排除再發起大型示威活動。近日大大小小的示威浪潮一波接一波，更有在全港十八區遍地開花之勢。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問六百零二名十八歲或以上市民，結果顯示，繼尖沙咀遊行高鐵西九站後，網上再號召每區搞遊行及衝擊示威，五成四受訪者擔心長此下去香港死得；兩成三直指示威遍地開花，全民受罪。



特首最終承認政府工作完全失敗，重申修訂《逃犯條例》法案已壽終正寢，四成七受訪者直指政府管治癱瘓，威信盡失；兩成一質疑政府已無法收拾亂局；一成二批評政府欠誠意，擠牙膏式認低威。



經濟前景不明，置業落空，政治爭拗等因素令港消費信心創五年新低，對於連串示威活動，五成五受訪者擔心，政局動盪恐重挫經濟；一成九認為已影響投資信心；一成二擔心經濟出現負增長。



修訂《逃犯條例》引發嚴重政治風波，四成一受訪者認為，反映政府在掌控民情方面，未能掌握社會脈搏；兩成三斥失民心、欠民情、缺民意；兩成二批評閉門造車，輕視解說工作所致。



政府承認設立諮詢委員會收集民意方式過時，為求掌握民意，提出改革青年發展委員會等措施；三成三受訪者斥，反映政府的青年政策一敗塗地；兩成七質疑該委員會欠公信力，重組難解困；兩成二認為政府改革太遲太天真。



示威浪潮遍地開花，大部分受訪者質疑政府能否收拾殘局，三成七直指律政司檢控態度示弱，助長暴力；兩成七認為政府被看穿弱點，已束手無策；兩成五批評政府失管治權，任由外部勢力亂港。



綜觀情況，大部分受訪者憂慮示威浪潮全港遍地開花，最終全民受罪，更質疑政府已束手無策，無法平息亂局，任由示威亂港，香港恐陷入萬劫不復。