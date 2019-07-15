先天性膽管閉塞　小予恩現況穩定

患先天性膽管閉塞的兩歲半女嬰小予恩，其家人昨更新予恩最新情況。家人表示，這幾個月肝臟情況穩定，指數維持在某個水平，沒有好轉但沒有惡化，所以無換肝迫切性。家人提到，這些日子以來，小予恩面臨種種困難險阻，都順利跨過，家人希望能繼續憑信心陪著她努力前行。



小予恩家人在社交網站Facebook「小予恩關懷禱告組」表示，小予恩腦意識一直在進步中，視力也改善不少，會追望物件，能認人，有時媽媽出外就悶悶不樂，見到媽媽回來就立即笑番；每次進入針灸房間，見到中醫過來，未落針就喊定先。



然而，小予恩身體仍然無法轉身、坐立，手腳活動能力有限，但腰、頸、大小關節比以往有改善，只是長時間躺床肌肉有所消減。所以仍需努力接受各種治療、訓練，針灸。



出事至今已一年半有多，小予恩的健康情況還有很多尚未恢復，有些或許一輩子無法恢復，但這些日子以來，種種困難險阻，都順利跨過，有主一直保守眷顧。就如有一天回到病房，媽媽正在洗手間，見到她平躺，床上一大灘奶，才知道她剛剛嘔奶，幸好沒有嗆喉窒息！還有很多無法預見的危險，主都一一保守，所以繼續憑信心陪著她努力前行，成就主的旨意，也請繼續為她禱告，早日可以起來。



