Dr.東：選錯鞋可致損傷　診療師教糖尿足患者揀鞋

糖尿足患者因高血糖導致觸感神經受影響，就算足部出現損傷都不為意，未能及時發現和處理，導致細菌感染而潰爛，嚴重者更需將壞死的肢體切除。足病診療師按臨床經驗發現，不少患者的足部損傷源於選錯鞋，並提醒患者每日都檢查足部有否割傷、疼痛或出水泡，因為及早發現和治療，可將截肢機會和範圍都減至最低。



本港每10人就有1人得糖尿病，當中糖尿足是糖尿病最常引起的併發症之一。仁濟醫院足病診療部有提供一站式糖尿足跟進治療，部門主管王楚芳認為糖尿足情況普遍，以該部門為例，每年各種足病診療的新症中，約有40%(即800人)屬糖尿足新症。這批病人當中，約有25%足部有傷口、潰瘍，23%有嵌甲發炎情況。一般健康人士因嵌甲或足部受損已難忍痛楚，但王楚芳遇過不少糖尿足患者，都是家人驚覺家居地板上出現多個「血腳印」，才得知患者因腿部變形，加上鞋子合腳型，走路時增加磨擦，致足部嚴重損傷，立即求醫。



一旦糖尿足有感染或壞死情況，患者代價不輕。王楚芳根據文獻指，因血管壞死、發炎需要截肢的機會，較健康人士會高50%。而且08年亦有文獻指，神經病變及截肢患者於5年內的死亡率與部分癌症相若。她續指，因患者錯過處理傷口的黃金期，加上糖尿病患者免疫力較弱，一旦出現血管病變及細菌感染可急劇惡化，甚至致命。



足病診療可透過感覺測試檢查儀器，測試患者麻痺程度，血管檢查包括量度患者脈搏、色澤變異等情況。當已發現患者足部已有損傷潰瘍，則需要施清創手術，亦按患者病情，選用殺菌性強、或刺激增生正常組織的敷料。當傷口發炎受控後，足病診療師會教導患者日常護理注意事項，例如避免嵌甲的修剪指甲方法，亦會為患者製矯形鞋墊，步履穩定可避免損傷。



現年60歲的黃先生輾轉因糖尿足獲仁濟醫院足病診療部跟進近3年，早前因腳趾損傷及壞死情況嚴重，需切除左腳尾趾及右腳第二隻腳趾。他說，幸好及早發現情況，即使難免要切除腳趾，但仍補得住腳力，退休前仍能繼續駕駛工作。經跟進後他亦學懂選鞋的重要性：「之前都試過穿錯鞋弄損了，現在會更小心。」



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