網民熱話：疑泊街錶撞花後車　「眼望望扮唔知？」

現今不少司機都會安裝車cam，萬一有事發生，也能夠拍下證據。昨日（14日）就有司機上傳車cam片段，顯示一名男子泊車時，疑不慎撞到後車，最後不顧而去。事主遂進行「網上緝兇」。



網民Donavan Fung在Facebook專頁「馬路的事討論區」上傳該片。據畫面顯示，事發於昨日上午9時51分，地點是紅磡愛景街。當時一輛黑色私家車打算駛入街邊的空置泊位，惟其入位褪後時，卻意外撞及拍片車輛。涉事男司機一度下車觀察。拍片者稱對方不顧而去，故把片段上載，並謂：「落車睇完就唔好走咗去啦，快啲嚟搵我傾下啦！」



有網民形容男司機行為鬼祟，指「睇到有cam都仲要走」，「仲眼望望扮冇事發生嗰下好笑。」也有人認為司機泊車技術有待改善「咁大個位都撞」，笑指對方應該重新考牌。另有人指司機泊車「聽聲停」，「出街都係搭巴士啦，安全啲！」



網民有話說

Long Chui：佢行去望到你架車有冇cam，但最後都係走......

Simpsons Lam：咁大個位都撞......

Bartholomew Chui：好標準，聽聲停

Hang Lam：仲眼望望扮冇事發生嗰下好笑



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro

