吹捲髮慘變禿頭？愛美男崩潰︰X！怎拉扯也沒用

愛美是人的天性，有時想在家吹出自然捲髮，總要靠「小道具」幫忙。誰知台灣有男子利用圓梳吹頭時，頭髮慘卡死在圓梳之中，只能落得剪掉下場？



近月有台灣男子在社交平台發貼指，當日洗頭後，原打算「要弄一點捲度」，故用圓梳把短短的頭髮捲起來吹，惟他頭髮嚴重打結，崩潰地謂︰「整個纏住拿不下來，怎麼捲怎麼拉都沒有用，只感覺到頭皮在拉扯。X！誰可以教教我怎麼辦」。



有網民笑言︰「剪掉、剪掉」、「好幾個了，圓梳真的危險物品要小心」、「右邊再弄一個左右對稱就行了」。有人則認真建議︰「整把梳子倒一些嬰兒油，輕輕旋轉開最溫和」、「用尖尾梳把頭髮挑開，再慢慢抽出來」。



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