消委會：95%教科書加價　平均加3.6%高過通脹

中小學教科書價格連年攀升，過去4年加幅都高於通脹。消費者委員會公布2019/20年度教科書價格調查結果，發現近95%教科書於新學年加價，整體平均升幅為3.6%，較同期2.5%的通脹率高出1.1個百分點。



是次調查涵蓋24間出版社共747本廣用書，當中706本即94.5%於新學年加價，加幅由0.8%至8.3%不等。其中又以初中教科書平均加幅最高，達3.9%，之後是初小的3.8%及高小的3.6%，而高中課本加幅則為3.4%。



若按科目劃分，小學各科目定價平均增加1.7%至6.4%不等，當中有6科升幅高於通脹，宗教教育科平均升幅最高。而中學廣用書方面，不同科目的書價平均上升1.1%至4.4%不等，有21科的升幅高於通脹，以歷史科及科學科的教科書升幅較高。



消委會指升幅最高的10%書目，其加幅遠高於同期通脹率，由4.5%至8.3%不等，而當中約55%為中學課本，大部分為選修科目用書，包括歷史、科學、地理、資訊及通訊科技 及經濟等科目。而在新學年凍結價格的課本有41本，佔整體5.5%，較去年調查3.8%略為上升，惟凍結書價的課本大部分屬非主科科目，情況與去年相若。



消委會引述出版商回覆指，加價是因營運成本，包括員工薪酬、紙價、印刷費上升、學生人數大幅減少及高中選修科數目的報考人數減少，不過消委會又指，紙行及印刷商提供的數據顯示，書紙及粉紙的平均價格今年分別下跌5.7%及6.2%，而印刷費平均價格則與去年相若。



今年首半年，消委會接獲有關「教科書/補充練習」的投訴有2宗，與去年同期相同，而去年全年則有17宗，較2017年的10宗為多。