消委會：洗衣機最易壞　冷氣機維修費貴用家寧買新

近年家電產品的功能愈來愈多，不少消費者認為耐用程度不及舊款產品。消委會以電話訪問1421個家庭，分析5類最常用的大型家電，包括電視機、洗衣機、雪櫃、冷氣機及抽濕機的耐用程度。調查結果顯示，洗衣機出現毛病的整體比率最高(21%)，整體毛病比例最少的則為抽濕機(10%)。



5類電器中，以洗衣機/洗衣乾衣機出現毛病的比率最高，包括各種須維修才可重新運作及不需維修仍可如常運作的故障或損壞。9個品牌旗下的產品，出現毛病的比率由16%至28%不等，整體平均為21%。最常出現的故障是喉管漏水或爆裂，以及預設程式出現問題，例如未能按時完成洗衣程序。



冷氣機是另一個出現毛病比率較高的電器，整體平均毛病率達18%，最常見的故障是出現倒汗水或滴水，其次是製冷失靈。



調查又發現，有41%的受訪者表示會在冷氣機仍能運作的情況下更換新機，是5類家電中比例最高的類別，或與冷氣機維修費用高昂有關，費用平均每次高達1471港元。當冷氣機的製冷表現減弱，消費者可能考慮更換新機多於維修產品。



消委會呼籲消費者應作理性消費，更換電器產品前應先考慮維修，並待產品無法運作時才更換；生產商亦應提供品質良好及耐用的產品，並調低維修費用，才可共建可持續消費的環境。