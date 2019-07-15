兩青年認連環盜巴士錢箱　犯案賊車掛假車牌

兩名青年被指在去年大半個月間，偷去5個巴士錢箱及7部巴士錢箱內的現金，其中一人更涉以裝上假車牌的私家車協助犯案，兩人事後被捕，今(15日)於區院承認盜竊等罪，還押至8月1日判刑。



兩名被告依次是報稱任售貨員的首被告陳家偉(21歲)，及報稱地盤工的次被告蔡俊傑(21歲)，兩人同承認12項盜竊罪，另蔡再承認一項偽造文件罪。法官押後判刑，以替首被告索閱勞教中心及次被告的背景報告。



案情指於2018年8至9月間，有12輛分別停泊於上水劍橋廣場、元朗錦上路、元朗洪水橋、荃灣愉景新城、上秀茂坪及將軍澳坑口北巴士站的巴士，於不同時段分別遺失了5個錢箱，另有巴士內的錢箱被開啟，錢箱內的錢不翼而飛，涉及損失由1000至5000港元不等，而部分巴士的閉路電視拍得兩被告犯案。



兩被告於去年9月12日被捕，首被告在警誡下稱有人叫他偷巴士錢箱，他因而前往幫忙；次被告亦稱乃應邀同往偷竊。警方其後在首被告泊於屯門的退役巴士上層找回5個被盜錢箱，並在其電話找到一些錢箱、紙幣的相片。



警方並發現次被告的私家車車牌與運輸署紀錄的號碼不符，次被告承認以此車協助偷竊錢箱，並自製假車牌，以防仇家尋仇。