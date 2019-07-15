修例風波：民主派批警部署荒謬　林鄭勢令香港車毀人亡

反修訂《逃犯條例》遊行昨日(14日)在沙田新城市廣場引發流血衝突。民主派立法會議員今(15日)表示，對警方再蓄意挑起警民衝突和以包抄、圍捕策略「驅趕」示威者表示痛心疾首，批評警方部署極其荒謬愚蠢，製造室內騷亂，警民被迫在商場困獸鬥，亦令無數享受天倫樂的家庭受驚。



他們批評，林鄭月娥政府猶如進入無人駕駛狀態，僅靠新聞處及博客治港，若特首繼續漠視民憤及民間五大訴求，任由警方製造警民衝突，香港勢必車毀人亡。



建制派議員亦發出聯署聲明，他們對社會接連出現違法暴力行為，破壞社會秩序，嚴重干擾市民正常生活，導致多名警員受傷，予以最嚴厲譴責。他們質疑暴力衝擊行為明顯是有組織、有部署，有人更公開沙田多座大廈的大門密碼方便犯事者逃避追捕，罔顧大廈保安風險，又稱任何人都不應誣衊或詆毀警隊，打擊警隊士氣。



民建聯議員葛珮帆指，曾到醫院探望受傷警員，被咬斷手指的警長要觀察5天才知道可否接駁斷指，有警員要接受頭骨整形手術。體文界議員馬逢國指，若遊行集會組織者未能確保後續不會出現暴力場面，應考慮是否繼續舉辦遊行集會，否則是對社會不負責任。他希望警方更認真研判組織者可否避免後續衝突，審慎考慮是否發出不反對通知書。