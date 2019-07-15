必勝客員工涉詐騙案　兩人簽保守行為一人不認罪

必勝客速遞員受傷放病假時疑照上班，涉與三名經理訛稱其工作由另一人完成，令公司向該人多付逾1.5萬港元工資，其中速遞員另涉詐騙社署逾3.2萬港元意外傷亡津貼。四人被控串謀詐騙和欺詐兩罪，案件今(15日)在沙田法院再訊，受傷速遞員早前已承認兩罪，今被還押到下月5日判刑，期間索取社服令報告；其中兩人則獲准以簽保守行為處理案件，控罪撤銷；餘下一人則不認罪，案件押後開審。



四名被告依次為36歲的咖啡店經理鄧永棟、35歲司機速遞員麥偉芳、31歲建築工人邱錦檀及39歲速遞員張明超。四人在案發時均為必勝客員工，鄧是餐廳總經理，麥和邱是助理經理，張則是速遞員，在案發前遇車禍，獲公司批准放病假。



張早前已承認兩罪，麥和邱昨(14日)准以2000港元簽保守行為兩年處理案件，另需付堂費2000港元，至於鄧則不認罪。



控罪指，四人於2016年10月8日至翌年4月9日，與另外兩人、即姚偉其和黃海倫串謀欺騙必勝客管理有限公司，訛稱張的工作時數及他所送遞的食物訂單均是由黃完成，導致必勝客向黃多付工資及佣金。張另被控於2016年12月21日至翌年3月14日，在他申請交通意外傷亡援助時，向社署隱瞞他於2016年11月24日至翌年3月14日期間曾工作22天，誘使社署向他發放逾3.2萬港元援助。



張早前稱願協助控方檢控其他被告，控方今表示不需依賴張的證供。辯方為張求情指，他在意外後行動不便，一直有付出勞力，負傷上班，公司沒實際損失。