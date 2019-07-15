夫涉港鐵縱火　擬離婚妻：以為會攬住一齊死

2017年2月10日發生港鐵縱火案，涉嫌縱火的疑兇張錦輝(61歲)留醫3個月後過身。由於他在警方羈押下死亡，死因庭根據法定程序在今日(15日)召開死因研訊。港鐵派代表出席聆訊，但僅在庭內觀察及旁聽，沒向證人提問。庭上披露，死者有賭博習慣，生前已患精神病逾十年，事發前十多天他得知妻子想離婚，社工已提醒妻子要提防丈夫可能自殺及傷害家人。



妻子溫未嬌出庭作供，稱死者在廣東湛江出世，兩人於2000年在深圳結婚，有一子一女，現年分別16歲及18歲，2005年她來港定居，事發時一家住在柴灣興民邨。女兒出世時，她已知丈夫有脾氣暴躁及失眠等問題，後來從家姑得知丈夫患精神病。



溫續指，2005年丈夫病發，經常自言自語，當時家中經濟狀況很差，「阿女連奶粉錢都冇」，起初她勸夫求醫，但對方不肯。2007年，丈夫揚言要拔煤氣喉跟家人同歸於盡，她及時抱着女兒逃生，此時丈夫首次被送入精神科跟進，住院一個多月。後來丈夫病況反覆，曾再度入院，一直有依時食藥覆診。



她稱丈夫染有賭博惡習，曾找家姑幫忙還賭債，經醫院轉介接受戒賭治療後，丈夫精神及情緒問題一度改善。惟2015年病況再轉差及再次賭博，「沖緊涼自言自語又鬧人，瞓到半夜起身又鬧人」，由於她需返工支撐家庭經濟，2015年開始她已不知道丈夫有否覆診，亦甚少見面，因她返早班，丈夫返夜班保安。她指雖然丈夫每次都沒做出實際行動，但「次次都話要同我哋一齊死」，她及子女也很害怕與死者見面。



溫供稱，2017年初她在社工提議下單方面入紙申請離婚，她強調離婚並非為自己，只是為子女着想，因子女太驚死者，很想搬出去住，但他們無錢租樓，離婚後才可自行申請公屋。事發前十多天，她告知丈夫已獲法庭批准離婚，夫聽罷反應很大，拒絕簽字離婚之餘，更質疑她「想霸住層樓」，丈夫要求兒子由他撫養，但兒子不願跟隨父親，女兒亦表明寧願返內地不讀書也堅持搬走。



事發前兩天早上，她在家門與夫有一面之緣，此後就一別成永訣。事發當日傍晚她收到警方來電，開電視睇始知出事。而該段時期社工幾乎每隔數天便跟死者見面，已提醒她「你一定要小心，佢(死者)隨時會了結生命，你最好避一避，驚你哋三個有事」。她本以為丈夫會跟家人「攬住一齊死」，沒想到對方竟外出縱火。溫坦言事發後不敢到醫院探望，因丈夫生前欠下賭債，財務公司曾致電她，對方亦知道她的工作地點，出事後她不敢回家，直至丈夫過身，她才到殮房認屍。