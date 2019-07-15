批公屋管理欠善　團體促加強防鼠關顧長者戶

公共屋邨衞生問題備受關注，公屋聯會今(15日)約見房屋署，討論包括鼠患、晾衣杆、高空擲物、污水渠回湧等多項屋邨管理問題。聯會指近日出現多宗「大鼠戊型肝炎」個案，不少公屋邨都屢爆鼠患，建議署方加強公共地方的清潔衞生，考慮加裝閉路電視，監察餵飼黑點，必要時檢控相關人士，冀能改善鼠患情況。



公屋聯會指，房屋署管理全港近三分一人的居所，加上面對屋邨老化問題，防治鼠患工作相當重要。而引發鼠患原因眾多，除了屋邨家居或公眾地方不潔令老鼠橫行外，餵飼流浪或野生動物的行為亦是構成鼠患的間接原因，建議當局針對餵飼黑點加裝閉路電視，在必要時予以檢控，以收殺一儆百的阻嚇作用，同時加強對屋邨住戶的教育工作。



此外，聯會亦關注長者公屋戶的生活質素，截至去年9月底，在房委會及房協轄下公屋居住的60歲或以上長者約有639,300人，佔香港老年人口約36%。該會指政府除了安排長者優先編配公屋以解決其住屋需要外，亦要注意入住後的生活。早前有不少報道指有獨居長者在家去世而無人得知，聯會批評此種「開門見屍」的屋邨管理方式令人相當失望，故建議房屋署加密對獨居長者及雙老家庭等的家訪工作，並多舉辦探訪長者戶活動，營造關愛社區。

