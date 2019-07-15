修例風波：衝突損港營商　上月零售餐飲料有雙位數跌幅

修訂《逃犯條例》引發的風波不斷，示威衝突在全港18區蔓延，當中不少遊行路線更涉及民居及商戶周邊，一旦發生衝突，對市民的安危及商戶的生意額亦會有重大影響。



香港品牌發展局主席黃家和今(15日)出席「名牌暨服務品牌選舉」時表示，近月的遊行示威對零售及餐飲業有一定的影響，導致內地和海外遊客數量減少，市民消費意欲下降；而此這兩大行業乃香港的重要支柱，認為會對營商環境產生壓力。



黃估計，該兩個行業6月整體生意額有雙位數字的跌幅，個別受示威遊行地區的商店跌幅超過10%，甚至達25%，勢必影響香港整個的經營環境和就業發展，冀事件可盡快得到解決。



財政司司長陳茂波就最近的遊行示威指，有少數人以暴力激進及違法手段，令市民和警員受傷，他不贊成以訴諸暴力的方式表達訴求，對於別有用心的暴力予以強烈譴責。他又指，事件打擊香港國際形象，政府未來會加強在國際上推廣香港，令國際對香港有全面及正確了解，整體而言香港未有大量資金外流情況。



他提到未來香港整體經濟情況，雖然中美貿易戰情況有所緩和，但基於地緣政治及局勢不明朗，下半年香港經濟表現仍存有變數。