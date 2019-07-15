比亞迪充電站今起停服務　環保署指是商業決定

比亞迪今日(15日)起停止全港充電站的服務，有電動車車主批評通知倉卒。今日有報道指，多名車主6月底才獲悉比亞迪充電站會於本月中停止提供服務。環境保護署發言人證實，據該署了解，比亞迪基於商業決定，今日起停止提供充電服務。



環保署引述比亞迪表示，e6電動私家車的車主，可配備指定充電線，即可如其他電動私家車般，在私人物業安裝的中速或標準充電器，為其電動車作日常充電，亦可使用包括公共充電網絡的中速或標準充電器。據比亞迪指，部分e6電動私家車已配備指定充電線，而無指定充電線的車主可聯絡比亞迪購買。



東網記者今日到設有比亞迪充電站的大埔富善停車場，設有充電器的車位已有車停泊，但並非電動車，有職員稱使用充電站的電動車不多，只留下一個車位供充電之用。現場可見個別車位有標示「電動車優先使用」，但附近未見有告示指充電站會停用。



消委會未有透露過往曾否接獲相關投訴，惟消委會總幹事黃鳳嫺提醒市民，留意與車廠的合約內容及承諾，又指任何情況下合約均不應被單方面更改，批評有關做法令消費者不便，指賣車的公司應盡量留住客戶，望雙方可盡快商討出合理的解決方法。



根據環保署數字，截至今年5月底，香港共有2242個不同類型的公共充電器(包括屬政府和非政府的)，而政府已撥款1.2億港元，在未來3年擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡，預計2022年會增逾1000個公共充電器，令政府公共充電器總數增至約1700個。就電動私家車充電安排，發言人指政府的政策方針，是車主應在其居所或辦公室等場所，為其車輛作日常充電；公共充電網絡主要是輔助設施，在車主駕駛途中有需要時為其電動車補充電力，並非亦不能替代日常充電設施。